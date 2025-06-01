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01 июня, 21:10

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Международный открытый фестиваль "Театральный бульвар" стартовал в Москве

Международный открытый фестиваль "Театральный бульвар" стартовал в Москве

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Доступное искусство: 1 июня красочным шествием в Москве стартовал международный открытый фестиваль "Театральный бульвар". Он станет самым продолжительным фестивалем в мире: на 92 дня столичные улицы превратятся в театральные подмостки.

В течение лета к культурным событиям сможет прикоснуться каждый. Мероприятия пройдут на 14 площадках, среди них ключевыми станут сцены на Покровском, Чистопрудном и Цветном бульварах. Перед зрителями выступят более трех тысяч артистов. Свои постановки в самых разных жанрах – от классики до экспериментальных проектов – покажут около трехсот театральных коллективов из разных регионов России. Гостей также ждут творческие лаборатории, читки, репетиции, перформансы и другие яркие события.

Чем "Театральный бульвар" удивит москвичей и гостей столицы, выяснила ведущая Москвы онлайн Татьяна Сальникова.

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Сюжет: Лето в Москве
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