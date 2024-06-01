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01 июня, 22:15

Культура

Московский НПЗ передал библиотеке в Марьине выпуск книги "Сказки Крайнего Севера"

Московский НПЗ передал библиотеке в Марьине выпуск книги "Сказки Крайнего Севера"

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Сказки народов Севера теперь можно послушать в формате радиоспектакля – с профессиональной озвучкой, звуками природы и народной музыкой. Эксклюзивный выпуск книги "Сказки Крайнего Севера" передали в библиотеку в Марьине волонтеры Московского НПЗ.

Как рассказал пресс-секретарь МНПЗ Федор Казанцев, книга объединила сказки эвенков, ненцев, юкагиров и прочих коренных малочисленных народов севера. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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