Присяжные признали Эмбер Херд виновной в клевете на экс-супруга Джонни Деппа

Бывшая супруга Джонни Деппа Эмбер Херд признана судом присяжных штата Вирджиния виновной в клевете на актера по делу о защите его чести и достоинства.

Присяжные пришли к выводу, что за обвинениями актрисы в адрес экс-супруга стоял злой умысел. По решению суда, актриса должна выплатить 15 миллионов долларов Деппу в качестве компенсации.

При этом суд также обязал Джонни Деппа выплатить компенсацию в размере 2 миллионов долларов по встречному иску Эмбер Херд о клевете.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.