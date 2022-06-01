В Москве открыли памятник Самуилу Маршаку

В Москве открыли памятник детскому поэту, сценаристу и переводчику Самуилу Маршаку. Торжественная церемония состоялась на Лялиной площади в районе Курского вокзала.

Место выбрано не случайно. Недалеко отсюда Маршак жил с 1938 по 1964 год. Скульптор изобразил поэта в кресле в окружении детей. Постамент сделан в виде полуоткрытой книги.

На церемонии открытия памятника присутствовали представители московских властей, общественные организации, поклонники творчества поэта и внук писателя Александр Маршак.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.