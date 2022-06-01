Московская неделя моды пройдет сразу на нескольких площадках столицы

В столице готовятся к первой Московской неделе моды. Она пройдет с 20 по 26 июня. Главной площадкой станет парк "Зарядье".

Как рассказала заммэра Наталья Сергунина, показы пройдут на Китайгородской стене, парящем мосту и в Северном тоннеле. Часть мероприятий запланирована в Большом амфитеатре.

Также в "Зарядье" можно будет купить вещи как минимум 50 российских брендов. В рамках деловой программы выступит около 80 спикеров. Организаторы планируют задействовать и другие площадки.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.