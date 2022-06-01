В прокат вышел фильм "Волк". В ирландском триллере одну из ролей сыграла дочь Джонни Деппа – Лили Роуз.

В повторный прокат вышла комедия "Марафон желаний" с Аглаей Тарасовой, Кириллом Нагиевым и Павлом Деревянко.

Еще одна новинка повторного проката – аниме "Ученик чудовища" от номинанта на "Оскар" Мамору Хосода. Фильм вышел семь лет назад и тогда обогнал по кассовым сборам в Японии даже "Мстителей". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

