В Москве открыли мемориальную доску композитору Аркадию Островскому

В центре Москвы открыли мемориальную доску советскому композитору Аркадию Островскому. Не случайно торжественную церемонию провели в День защиты детей.

Именно Аркадий Островский стал автором самой знаменитой колыбельной "Спят усталые игрушки". Уже больше полувека эта мелодия звучит в телеэфире. А песня "Пусть всегда будет солнце" стала международным символом борьбы за мир. Именно эти строки теперь написаны и на мемориальной доске.



Аркадий Островский был автором песен, которые создавались для Всемирного фестивалям молодежи и студентов. А исполняли их Эдуард Хиль, Иосиф Кобзон, Муслим Магомаев и другие легенды советской эстрады. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.