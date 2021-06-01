В прокат выходит сиквел "Тихое место 2"

В прокат выходит сиквел одного из главных ужастиков последних лет "Тихое место 2". Режиссером и сценаристом выступил Джон Красински – звезда первой части. В главной роли его жена Эмили Блант в компании с Киллианом Мерфи из "Острых козырьков".

Как и в первой части людям угрожают монстры с идеальным слухом. Поэтому молчание является единственным способом выжить.

Семейство Эбботов отправляются на остров ради спасения. Им кажется, что чудовища не умеют плавать и не смогут их достать. Но вдруг оказывается, что опасность вовсе не в чудовищах.

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