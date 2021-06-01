Ко Дню защиты детей лидер группы Rammstein выпустил шокирующий клип

Солист группы Rammstein Тилль Линдеманн в День защиты детей выпустил провокационный клип на песню Ich hasse Kinder "Я ненавижу детей".

В опубликованном в социальных сетях тизере он показал пионеров, плачущий кровавыми слезами бюст Ленина и несколько стереотипных образов советской жизни. Сам же лидер Rammstein на Красной площади в меховой шапке задумчиво смотрит вдаль под бой курантов.

Сняться в неоднозначном видео согласился Александр Ревва, который сыграл милиционера. А также Аглая Тарасова, которой досталась роль возлюбленной главного героя.