На ВДНХ начал работу Единый билетный центр

Единый билетный центр заработал на центральной аллее ВДНХ. Теперь пропуск на любые события и активности парка можно купить в одном месте.

Гости выставки радуются хорошей погоде и рассказывают, как побывали на выставке автомобилей. Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.