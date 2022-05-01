Единый билетный центр заработал на ВДНХ

Единый билетный центр заработал на центральной аллее ВДНХ. Теперь билеты на любые события и активности парка можно купить в одном месте.

Что сейчас происходит на ВДНХ? Какие приготовлены развлечения? И чем отличается джигитовка от фланкировки? Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.