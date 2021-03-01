В Москве прошла премьера комедии "Пара из будущего"

Пара из будущего. Премьера комедии с таким названием прошла в Москве. Это рассказ о супругах, которые попадают в прошлое, чтобы развестись. События происходят в 2040 году.

И в будущем расторжение брака очень дорогая услуга. Но судьба дает героям шанс. Озлобленные друг на друга, они переносятся в момент, когда будущий муж готовится сделать предложение своей возлюбленной. Идея фильма у режиссера Алексея Нужного возникла в период всеобщей самоизоляции, когда миллионы пар смогли изучить свои отношения.

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