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Новости

01 февраля, 12:50

M24.RU

Директор Третьяковки Елена Проничева рассказала о планах галереи на 2024 год

Директор Третьяковки Елена Проничева рассказала о планах галереи на 2024 год

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1 февраля в ТАСС прошла пресс-конференция по теме "Государственная Третьяковская галерея: итоги 2023 года и планы на 2024 год".

Перед журналистами выступили:

  • генеральный директор Государственной Третьяковской галереи Елена Проничева;
  • первый заместитель генерального директора Государственной Третьяковской галереи Татьяна Шаршавицкая;
  • заместитель генерального директора Государственной Третьяковской галереи по научной работе Татьяна Карпова;
  • заместитель генерального директора Государственной Третьяковской галереи по развитию новых музейных пространств Татьяна Гафар.
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