01 февраля, 12:50M24.RU
Директор Третьяковки Елена Проничева рассказала о планах галереи на 2024 год
1 февраля в ТАСС прошла пресс-конференция по теме "Государственная Третьяковская галерея: итоги 2023 года и планы на 2024 год".
Перед журналистами выступили:
- генеральный директор Государственной Третьяковской галереи Елена Проничева;
- первый заместитель генерального директора Государственной Третьяковской галереи Татьяна Шаршавицкая;
- заместитель генерального директора Государственной Третьяковской галереи по научной работе Татьяна Карпова;
- заместитель генерального директора Государственной Третьяковской галереи по развитию новых музейных пространств Татьяна Гафар.