Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

01 февраля, 08:30

Культура

Театр сатиры отменил часть спектаклей с 1 по 4 февраля

Театр сатиры отменил часть спектаклей с 1 по 4 февраля

Москвичам представили культурную программу на 1 февраля

"Звезды советского экрана": "Братья Карамазовы"

Московский Театр сатиры отменил часть спектаклей до 4 февраля

В российский кинопрокат выходит семейная драма "Детка"

Барельефы Чижевского подворья начнут реставрировать в скором времени

"Сити": топ-3 выставки в столичном регионе

Государственный исторический музей будет продавать билеты со скидкой в честь дня рождения

Мосгорнаследие и фонд Академии художеств показали, как реставрируют барельефы

"Сити": топ-3 выставки в Москве

В столице отменили часть спектаклей, которые должны были пройти в Театре сатиры с 1 по 4 февраля. Это касается постановок на "Чердаке Сатиры" и одного спектакля на Основной сцене. Как уточнили на сайте театра, зрители могут перенести купленные билеты на другие даты, либо им вернут деньги.

В воскресенье, 28 января, в здании произошел пожар. Загорелись деревянные конструкции исторического купола. Огонь охватил около 250 квадратных метров.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
культурапроисшествиявидеоМаксим СеликовАнастасия Бородина
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика