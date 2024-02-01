01 февраля, 08:30Культура
Театр сатиры отменил часть спектаклей с 1 по 4 февраля
В столице отменили часть спектаклей, которые должны были пройти в Театре сатиры с 1 по 4 февраля. Это касается постановок на "Чердаке Сатиры" и одного спектакля на Основной сцене. Как уточнили на сайте театра, зрители могут перенести купленные билеты на другие даты, либо им вернут деньги.
В воскресенье, 28 января, в здании произошел пожар. Загорелись деревянные конструкции исторического купола. Огонь охватил около 250 квадратных метров.
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