Театр сатиры отменил часть спектаклей с 1 по 4 февраля

В столице отменили часть спектаклей, которые должны были пройти в Театре сатиры с 1 по 4 февраля. Это касается постановок на "Чердаке Сатиры" и одного спектакля на Основной сцене. Как уточнили на сайте театра, зрители могут перенести купленные билеты на другие даты, либо им вернут деньги.

В воскресенье, 28 января, в здании произошел пожар. Загорелись деревянные конструкции исторического купола. Огонь охватил около 250 квадратных метров.

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