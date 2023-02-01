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Культура

Первый российско-ливанский фильм "Гнев" выходит в прокат с 2 февраля

Первый российско-ливанский фильм "Гнев" выходит в прокат с 2 февраля

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С 2 февраля в прокат выходит первый российско-ливанский фильм под названием "Гнев". Это история девушки Иды, которая решила покинуть свою деревушку и сбежать в поисках счастья в Бейрут. Там она встречает красивого и успешного француза, но светлая полоса окажется короткой.

Над фильмом работала интернациональная команда кинематографистов из России, Ливана, Франции и Германии. Оператор картины Томассо Фиорилли – номинант 2017 года на премию "Оскар" за картину "Оскорбление". Режиссер Мария Иванова – дебютант.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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