Фестиваль "Театральный бульвар" стал самым популярным мероприятием Москвы в 2025 году

Самой популярной культурной акцией ушедшего 2025 года в Москве стал фестиваль "Театральный бульвар". В нем приняли участие более 300 российских и зарубежных артистов, а зрителями постановок стали свыше полутора миллионов человек.

В число самых посещаемых городских программ также вошли фестиваль "Культурный город", проект "Книга в городе", акция "Ночь музеев" и Московская международная неделя кино. По данным столичного департамента культуры, эти мероприятия суммарно объединили аудиторию около 4 миллионов человек.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.