Фильм "Чебурашка" вышел в российский кинопрокат

В российском кинопрокате 1 января стартовал фильм "Чебурашка". На этот раз персонаж не просто игрушка из советских мультфильмов, а настоящий герой большого кино.

Изменился в кино не только Чебурашка. Сценаристы и режиссер Дмитрий Дьяченко полностью переработали весь сюжет с крокодилом Геной, но оставили суть.

Это фильм об искренней дружбе, честности и волшебстве. И вся эта история разворачивается в Сочи на фоне красивых морских пейзажей. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

