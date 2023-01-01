12:30Культура
Фильм "Чебурашка" вышел в российский кинопрокат
В российском кинопрокате 1 января стартовал фильм "Чебурашка". На этот раз персонаж не просто игрушка из советских мультфильмов, а настоящий герой большого кино.
Изменился в кино не только Чебурашка. Сценаристы и режиссер Дмитрий Дьяченко полностью переработали весь сюжет с крокодилом Геной, но оставили суть.
Это фильм об искренней дружбе, честности и волшебстве. И вся эта история разворачивается в Сочи на фоне красивых морских пейзажей. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.