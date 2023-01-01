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Культура

Фильм "Чебурашка" вышел в российский кинопрокат

Фильм "Чебурашка" вышел в российский кинопрокат

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В российском кинопрокате 1 января стартовал фильм "Чебурашка". На этот раз персонаж не просто игрушка из советских мультфильмов, а настоящий герой большого кино.

Изменился в кино не только Чебурашка. Сценаристы и режиссер Дмитрий Дьяченко полностью переработали весь сюжет с крокодилом Геной, но оставили суть.

Это фильм об искренней дружбе, честности и волшебстве. И вся эта история разворачивается в Сочи на фоне красивых морских пейзажей. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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