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18 июля 2016, 15:44

Культура

Зачем дизайнеры экспериментируют с формой пищи

Зачем дизайнеры экспериментируют с формой пищи

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В летнем кинотеатре "Пионер" в парке Горького прошла лекция Ольги Косыревой "Фуд-дизайн – от чипсов и эскимо до новых способов поедания пищи". Ольга рассказала много интересного, а именно:

  • Фуд-дизайн – это не красивое оформление блюд в ресторанах и кафе, а разработка удобных упаковок и форм самих продуктов.
  • В Европе то, чем занимаются фуд-дизайнеры, называется "итинг". Это слово даже больше отражает смысл – создание еды, которую могут без особых усилий употреблять те, кому есть не совсем удобно: космонавты, спортсмены, люди с ограниченными возможностями.
  • Когда человек берет в руки пакет с макаронами, он прикасается к фуд-дизайну.
  • Первая лапша появилась на Ближнем Востоке в XI веке. Ее создатель заметил, что подсушенный хлеб можно размочить и быстро превратить в сытное и калорийное блюдо. Форма лапши с тех пор много раз совершенствовалась. Теперь ее едят не только в пустыне, но и готовят на скорую руку жители больших городов.
[URLEXTERNAL=http://lectory.m24.ru/]У нас еще много хороших лекций[/URLEXTERNAL]
Сюжет: Мослекторий.рф: у нас много хороших лекций
кулинария дизайн лекции еда общество Мослекторий m24.ru
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