На Рублевском шоссе полицейские изъяли два килограмма героина

Два килограмма героина на Рублевке изъяли столичные полицейские. Расфасованный по нескольким сверткам порошок они нашли у двух мужчин, которых взяли с поличным в подъезде жилого дома. Кроме героина, у иностранцев впоследствии изъяли электронные весы и кофемолку. С ее помощью задержанные смешивали наркотик с сахарным песком для увеличения его объема.

Как выяснилось, мужчины занимались в этом районе ремонтом квартир. Героин, по их словам, они приобрели у неизвестного с целью перепродажи, а полученные деньги должны были пойти на оплату долгов и содержание семей. На родине у подозреваемых остались 9 детей. Сейчас мужчины арестованы, ведется следствие, передает телеканал "Москва 24".