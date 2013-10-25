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Происшествия

25 октября 2013, 12:15

Жители Бирюлева получили вознаграждение за помощь в раскрытии убийства

криминал следствие Анатолий Якунин суды преступления премии Бирюлево Елена Силуянова новости помощь Егор Щербаков Орхан Зейналов чп

Начальник московской полиции Анатолий Якунин вручил один миллион рублей гражданам, которые помогли раскрыть убийство Егора Щербакова в районе Бирюлево Западное, а также поблагодарил за совместную работу.


Напомним, 25-летний Егор Щербаков был убит две недели назад в Востряковском проезде. Преступление вызвало беспорядки в Бирюлеве. Жители требовали скорейшего раскрытия преступления. А в полиции пообещали миллион рублей за информацию о подозреваемом. Вскоре был задержан гражданин Азербайджана Орхан Зейналов. Он, по версии следствия, нанес Щербакову смертельный удар ножом.

Сюжет: Дело об убийстве Егора Щербакова

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