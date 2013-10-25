Жители Бирюлева получили вознаграждение за помощь в раскрытии убийства

Начальник московской полиции Анатолий Якунин вручил один миллион рублей гражданам, которые помогли раскрыть убийство Егора Щербакова в районе Бирюлево Западное, а также поблагодарил за совместную работу.



Напомним, 25-летний Егор Щербаков был убит две недели назад в Востряковском проезде. Преступление вызвало беспорядки в Бирюлеве. Жители требовали скорейшего раскрытия преступления. А в полиции пообещали миллион рублей за информацию о подозреваемом. Вскоре был задержан гражданин Азербайджана Орхан Зейналов. Он, по версии следствия, нанес Щербакову смертельный удар ножом.