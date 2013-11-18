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18 ноября 2013, 10:02

Происшествия

Половине родственников погибших в Казани понадобилась медпомощь

Половине родственников погибших в Казани понадобилась медпомощь

Утром 18 ноября начнется опознание жертв крушения самолета в Казани

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Половине родственников погибших в Казани понадобилась медпомощь в аэропорту. По данным Минздрава Татарстана, в основном они обратились к медикам с гипертоническим кризом и с острой реакцией на стресс.

Помощь получили 16 человек из 35 присутствующих на месте. В аэропорту остаются врачи и психологи. Они дежурят и в гостинице "Кристалл", где готовы принять родственников жертв, в том числе иногородних.

Среди погибших пассажиров - жители ряда регионов России, в том числе из Москвы.
Сюжет: Крушение самолета в аэропорту Казани
криминал следствие суды авиакатастрофы Казань Наиль Губаев новости родственники чп дтп
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