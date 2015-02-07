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07 февраля 2015, 09:20

Происшествия

У берегов Индонезии найдены тела двух пилотов лайнера AirAsia

У берегов Индонезии найдены тела двух пилотов лайнера AirAsia

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У берегов Индонезии найдены тела двух пилотов лайнера AirAsia, который разбился в конце декабря, передает телеканал "Москва 24".

Оба летчика находились в кабине самолета. Как говорят спасатели, версия о том, что за несколько минут до катастрофы первый пилот покинул штурвал, не подтверждается.

Поисковая операция в районе острова Калимантан продолжается. Уже найдены тела 98 человек из 162-х, находившихся на борту.Самолет совершал рейс из индонезийского города Сурабая в Сингапур. Через 30 минут после взлета командир запросил разрешения уйти на другую высоту в связи с приближающимся штормовым фронтом, однако получил отказ. Затем связь с лайнером была потеряна и он исчез с экранов радаров.
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