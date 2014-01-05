На северо-востоке США холода унесли жизни 16 человек

США накрыла "полярная воронка", которая сковала северо-восток страны рекордными морозами. В Чикаго установилось -24 градуса по Цельсию. В штатах Северная Дакота, Висконсин и Айова ночью около 45-50 градусов ниже нуля. Каждый день в стране отменяют тысячи авиарейсов, закрывают сотни дорог. Во многих штатах отменены занятия в школах.

Холода и снежная буря уже унесли 16 жизней. Замерзают не только на улицах, но и в квартирах. В Ньюфаундленде без света остались 90 тысяч человек - энергокомпании просто не справляются с возросшими нагрузками.