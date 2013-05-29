На МКС благополучно прибыл новый экипаж космонавтов

На Международную космическую станцию благополучно прибыл 37-й экипаж в составе Федора Юрчихина, Луки Памитано и Карена Найберга. Космонавты прилетели на корабле "Союз", который стартовал с Байконура в ночь на 29 мая. Полет осуществили по так называемой "короткой схеме": вместо 48 часов до МКС добирались всего 6. До сентября на станции будут работать две команды. Экипажам предстоит провести несколько уникальных экспериментов, в том числе в области космических биотехнологий и дистанционного зондирования Земли.