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Новости

29 мая 2013, 16:15

На МКС благополучно прибыл новый экипаж космонавтов

На МКС благополучно прибыл новый экипаж космонавтов

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Экипаж Международной космической станции вернулся на Землю

Экипаж МКС вернулся на Землю

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На Международную космическую станцию благополучно прибыл 37-й экипаж в составе Федора Юрчихина, Луки Памитано и Карена Найберга. Космонавты прилетели на корабле "Союз", который стартовал с Байконура в ночь на 29 мая. Полет осуществили по так называемой "короткой схеме": вместо 48 часов до МКС добирались всего 6. До сентября на станции будут работать две команды. Экипажам предстоит провести несколько уникальных экспериментов, в том числе в области космических биотехнологий и дистанционного зондирования Земли.
космос Ксения Чепенко МКС новости Союз космонавты Байконур
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