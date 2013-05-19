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19 мая 2013, 20:30

Общество

Животных, вернувшихся из космоса, отправят в Москву

Животных, вернувшихся из космоса, отправят в Москву

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Новости канала "Москва. Доверие"

Животных, которые сегодня вернулись из космоса, готовят к отправке в Москву. Спускаемый аппарат спутника "Бион-1М" приземлился утром в Оренбургской области. Ученые извлекли из него аппаратуру, а также животных и обследовали их в полевой лаборатории.

К сожалению, все песчанки и половина мышей, отправленные в космос, погибли из-за отказа аппаратуры. Как ожидается, самолет Ил-76 с техникой и биообъектами прибудет в Москву из Оренбурга в сегодня вечером. Российские биоспутники класса "Бион-1М" выводятся на околоземную орбиту с 2007 года. С их помощью в космосе побывали мыши, монгольские песчанки, ящерицы-гекконы, рыбы, микроорганизмы и растения.
космос животные Ксения Соколянская новости
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