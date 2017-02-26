Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

26 февраля 2017, 09:15

Вырос средний возраст ипотечных заемщиков

Вырос средний возраст ипотечных заемщиков

ВС РФ высказал позицию по делу валютных ипотечников

Сбербанк снизил базовую процентную ставку

"Жизнь в большом городе": жилищный вопрос

Стоимость ипотеки выросла с 2017 года

Программа государственного субсидирования ипотеки закончилась

Эксперты прогнозируют снижение ипотечной ставки с нового года

"Городской репортаж": квартирный расчет

"Фанимани": Зачем Минфин занялся производством компьютерных игр

Сбербанк снизил ставки по всей линейке ипотечных кредитов

Ипотечные заемщики стали старше, показали исследования Национального бюро кредитных историй. За деньгами на жилье теперь чаще обращаются клиенты от 30 до 40 лет. Их доля в общем числе превышает 30 процентов.

Возросло и число тех, кому за 65 лет – четыре процента заемщиков. А вот заявок от заемщиков моложе 25 лет, наоборот, стало меньше. Примерно одинаково число клиентов от 25 до 29 лет и предпенсионного возраста. Таких около 16 процентов.

Подробности смотрите в сюжете телеканала "Москва 24".
ипотека новости Вероника Иващенко
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика