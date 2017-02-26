Вырос средний возраст ипотечных заемщиков

Ипотечные заемщики стали старше, показали исследования Национального бюро кредитных историй. За деньгами на жилье теперь чаще обращаются клиенты от 30 до 40 лет. Их доля в общем числе превышает 30 процентов.

Возросло и число тех, кому за 65 лет – четыре процента заемщиков. А вот заявок от заемщиков моложе 25 лет, наоборот, стало меньше. Примерно одинаково число клиентов от 25 до 29 лет и предпенсионного возраста. Таких около 16 процентов.

Подробности смотрите в сюжете телеканала "Москва 24".