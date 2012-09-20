Хоккеисты НХЛ возвращаются в Москву

Хоккеисты с мировым именем вернулись в Москву. Столичный клуб ЦСКА подтвердил информацию о том, что к команде присоединятся форвард Павел Дацюк и голкипер Илья Брызгалов. Их возвращение связано с локаутом, то есть временной остановкой работы, в НХЛ. По некоторым данным, Брызгалов уже вылетел в Москву. Также сегодня выйдет на лед еще одна звезда мирового хоккея - Александр Овечкин. Форвард сыграет за столичное Динамо против одноименного минского клуба. Локаут объявили в НХЛ пять дней назад. Прервать игры решили из-за того, что руководство лиги не пришло к соглашению с игроками. Неизвестно, сколько продлится пауза и начнется ли вообще новый сезон.