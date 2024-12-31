Архитектурно-художественная подсветка будет работать в Москве всю новогоднюю ночь, сообщил заммэра Петр Бирюков.

Она будет менять цвет или включать динамический сценарий. По словам Бирюкова, красивое и яркое освещение – это залог не только безопасности, но и хорошего настроения. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.





