31 декабря 2024, 13:30Город
Архитектурно-художественная подсветка будет работать в Москве всю новогоднюю ночь
Архитектурно-художественная подсветка будет работать в Москве всю новогоднюю ночь, сообщил заммэра Петр Бирюков.
Она будет менять цвет или включать динамический сценарий. По словам Бирюкова, красивое и яркое освещение – это залог не только безопасности, но и хорошего настроения. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
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