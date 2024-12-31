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31 декабря 2024, 13:30

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Архитектурно-художественная подсветка будет работать в Москве всю новогоднюю ночь

Архитектурно-художественная подсветка будет работать в Москве всю новогоднюю ночь

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Архитектурно-художественная подсветка будет работать в Москве всю новогоднюю ночь, сообщил заммэра Петр Бирюков.

Она будет менять цвет или включать динамический сценарий. По словам Бирюкова, красивое и яркое освещение – это залог не только безопасности, но и хорошего настроения. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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