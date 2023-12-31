31 декабря 2023, 19:30Происшествия
Новости часа: в системе отопления Москвы начали повышать температуру из-за похолодания
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В системе отопления Москвы начали повышать температуру в связи с похолоданием. Об этом сообщил заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
Более 400 экипажей Росгвардии обеспечат безопасность в Москве в новогодние праздники. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления Росгвардии по столице.
МХАТ имени Горького передаст часть выручки семьям погибших в Белгороде детей. Об этом сообщила пресс-служба театра.