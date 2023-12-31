Новости часа: в системе отопления Москвы начали повышать температуру из-за похолодания

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В системе отопления Москвы начали повышать температуру в связи с похолоданием. Об этом сообщил заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Более 400 экипажей Росгвардии обеспечат безопасность в Москве в новогодние праздники. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления Росгвардии по столице.

МХАТ имени Горького передаст часть выручки семьям погибших в Белгороде детей. Об этом сообщила пресс-служба театра.