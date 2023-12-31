31 декабря 2023, 18:45Безопасность
Новости часа: более 440 экипажей Росгвардии обеспечат безопасность в Москве в праздники
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Более 440 экипажей Росгвардии обеспечат безопасность в Москве в новогодние праздники. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления Росгвардии по столице.
В системе отопления Москвы начали повышать температуру в связи с похолоданием. Об этом сообщила пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства.
Столичный чат-бот Александра с момента появления ответила на шесть миллионов вопросов пользователей. Об этом сообщил Дептранс Москвы.