Новости часа: более 440 экипажей Росгвардии обеспечат безопасность в Москве в праздники

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Более 440 экипажей Росгвардии обеспечат безопасность в Москве в новогодние праздники. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления Росгвардии по столице.

В системе отопления Москвы начали повышать температуру в связи с похолоданием. Об этом сообщила пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства.

Столичный чат-бот Александра с момента появления ответила на шесть миллионов вопросов пользователей. Об этом сообщил Дептранс Москвы.