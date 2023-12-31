Участок Калужско-Рижской линии закроют с 3 по 8 января

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31 декабря 2023, 18:45

Безопасность

Новости часа: более 440 экипажей Росгвардии обеспечат безопасность в Москве в праздники

Новости часа: более 440 экипажей Росгвардии обеспечат безопасность в Москве в праздники

В Москве начали повышать температуру в батареях из-за холодов

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Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Более 440 экипажей Росгвардии обеспечат безопасность в Москве в новогодние праздники. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления Росгвардии по столице.

В системе отопления Москвы начали повышать температуру в связи с похолоданием. Об этом сообщила пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства.

Столичный чат-бот Александра с момента появления ответила на шесть миллионов вопросов пользователей. Об этом сообщил Дептранс Москвы.

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