31 декабря 2023, 18:15Город
В Москве начали повышать температуру в батареях из-за холодов
Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы начали повышать температуру в столичных батареях из-за морозов. Об этом сообщил заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
Он отметил, что работы производятся автоматически и постепенно, диспетчерские службы все контролируют. Они сделают так, чтобы москвичам в предстоящие праздники дома было тепло, указал Бирюков.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
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