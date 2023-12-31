Участок Калужско-Рижской линии закроют с 3 по 8 января

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

31 декабря 2023, 18:15

Город

В Москве начали повышать температуру в батареях из-за холодов

В Москве начали повышать температуру в батареях из-за холодов

Новогоднюю программу подготовили на ВДНХ в Москве

Новости часа: новогодний праздник пройдет в 21 столичном парке

Москвичам рассказали, куда сходить в городе 31 декабря

Новости часа: столичные службы будут работать в усиленном режиме до 8 января

Красную площадь закроют для посещения с 18:00 31 декабря

Новости часа: участники акции "Исполни желание" вручили новогодние подарки детям

Новости часа: мокрый снег и до 2 градусов тепла прогнозируются в Москве 31 декабря

Жителям столицы рассказали о графике работы Московской канатной дороги в новогоднюю ночь

Московские поликлиники на новогодних выходных будут работать по измененному графику

Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы начали повышать температуру в столичных батареях из-за морозов. Об этом сообщил заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Он отметил, что работы производятся автоматически и постепенно, диспетчерские службы все контролируют. Они сделают так, чтобы москвичам в предстоящие праздники дома было тепло, указал Бирюков.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
городвидеоСветлана Ключникова
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика