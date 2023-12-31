В Москве начали повышать температуру в батареях из-за холодов

Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы начали повышать температуру в столичных батареях из-за морозов. Об этом сообщил заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Он отметил, что работы производятся автоматически и постепенно, диспетчерские службы все контролируют. Они сделают так, чтобы москвичам в предстоящие праздники дома было тепло, указал Бирюков.

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