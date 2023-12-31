Участок Калужско-Рижской линии закроют с 3 по 8 января

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Новости

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31 декабря 2023, 13:45

Культура

Новости часа: столичные службы будут работать в усиленном режиме до 8 января

Новости часа: столичные службы будут работать в усиленном режиме до 8 января

Красную площадь закроют для посещения с 18:00 31 декабря

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Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Городские службы будут работать в усиленном режиме до 8 января включительно. Об этом сообщил заммэра столицы Петр Бирюков.

Москва выделила 35 участков для строительства железнодорожной инфраструктуры с начала 2023 года. Об этом рассказали на сайте мэра столицы.

Для пассажиров столичного метро подготовили новогоднюю подборку книг. Информация об этом появилась на mos.ru.

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