11:30
Столичный департамент строительства подвел итоги года. Самым масштабным проектом оказалось обновление дорожной сети и расширение метро.
В 2021 году году завершилась реконструкция Волоколамского шоссе. Там открыли новый автомобильный мост через реку Сходню. Также в столице появилась скоростная трасса между Открытым и Ярославским шоссе - это часть Северо-восточной хорды. А главным подарком городу стала Большая кольцевая линия метро. В этом году строители запустили участок длиной 20 километров.
Обновили инфраструктуру и в Московском зоопарке. Там теперь новый пешеходный мост. Он в два раза шире старого перехода и отвечает всем современным требованиям.
По программе реновации в Москве только за этот год построили почти 80 домов в разных районах. Тысячи семей переехали из устаревших пятиэтажек в комфортные квартиры с ремонтом. В новых домах предусмотрены детские и спортивные площадки, парковки и торговые площади под магазины шаговой доступности. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: