Столичный департамент строительства подвел итоги года. Самым масштабным проектом оказалось обновление дорожной сети и расширение метро.

В 2021 году году завершилась реконструкция Волоколамского шоссе. Там открыли новый автомобильный мост через реку Сходню. Также в столице появилась скоростная трасса между Открытым и Ярославским шоссе - это часть Северо-восточной хорды. А главным подарком городу стала Большая кольцевая линия метро. В этом году строители запустили участок длиной 20 километров.

Обновили инфраструктуру и в Московском зоопарке. Там теперь новый пешеходный мост. Он в два раза шире старого перехода и отвечает всем современным требованиям.

По программе реновации в Москве только за этот год построили почти 80 домов в разных районах. Тысячи семей переехали из устаревших пятиэтажек в комфортные квартиры с ремонтом. В новых домах предусмотрены детские и спортивные площадки, парковки и торговые площади под магазины шаговой доступности. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.