Несколько улиц перекроют в столице в новогоднюю ночь. Ограничения связаны с праздничным фейерверком.

Главные залпы по традиции дадут возле Красной площади. С 23:30 31 декабря до 00:15 1 января перекроют участки в центре. Нельзя будет проехать по Большому Москворецкому мосту – от Лубочного проезда до Варварки. Перекроют и часть Васильевского Спуска, Москворецкой улицы и Москворецкой набережной.

А с 12:00 31 декабря до 02:00 1 января будут ограничения в районе Ходынского поля у торгового центра "Авиапарк".

Временные перекрытия запланированы и в Зеленограде. Так, проезд для машин закроют в районе Центрального проспекта, улиц Кадырова, Физической, Юности, а также Озерной аллеи и Проектируемого проезда № 5562. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.