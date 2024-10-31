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31 октября, 22:00

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Столичный парк коммунальной техники переведен на зимний режим работы

Столичный парк коммунальной техники переведен на зимний режим работы

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Столичный парк коммунальной техники переведен на зимний режим работы.

Специалисты уже провели диагностику, а по необходимости и ремонт, рассказал заммэра Петр Бирюков.

Большинство коммунальных машин в городе используют круглый год. Технику, которая подходит только для зимы, расконсервировали заранее. Это снегопогрузчики, автогрейдеры, мобильные снегоплавильные установки. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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