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31 октября, 14:30

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Новости градостроительного комплекса Москвы

Новости градостроительного комплекса Москвы

Новости часа: Собянин утвердил проект строительства и реконструкции дорог в Коммунарке

Новости часа: Собянин утвердил проект строительства и реконструкции дорог в Коммунарке

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В ТиНАО построят еще две дороги, которые позволят добираться до Троицка в обход Калужского шоссе. Об этом сообщил Сергей Собянин. У жителей появятся новые альтернативные маршруты, в том числе до будущих станций Троицкой линии метро.

"Привлеченные по результатам торгов девелоперы и правообладатели земли реализуют 14 проектов КРТ общей площадью почти 354 гектара. Они построят в том числе жилые комплексы для целей программы реновации и иных нужд города. Общая площадь таких новостроек превысит один миллион квадратных метров. Будущие кварталы благоустроят и озеленят, во дворах разместят детские площадки и места для занятий спортом на открытом воздухе", – рассказал заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Тоннель на Рублево-Архангельской линии метро проложат с применением металлоизоляции для защит от подземных грунтовых вод. Проводка тоннеля между станциями "Бульвар Генерала Карбышева" и "Серебряный Бор" займет около пяти месяцев.

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