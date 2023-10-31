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31 октября, 12:00

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К вокзалам Москвы идут почти 100 маршрутов автобусов, электробусов и трамваев – Ликсутов

К вокзалам Москвы идут почти 100 маршрутов автобусов, электробусов и трамваев – Ликсутов

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Московские вокзалы стали еще доступнее для пассажиров. До них легко можно добраться на наземном городском транспорте. Об этом сообщил телеграмм-канал столичного Дептранса.

По словам заммэра Максима Ликсутова, к основным вокзалам мегаполиса идут почти 100 маршрутов автобусов, электробусов и трамваев. Часть из них работает и ночью. В месяц на них пассажиры совершают более 18 миллионов поездок. Кроме того, до Восточного и Киевского вокзалов можно доехать на смежных маршрутах областных перевозчиков, отметил Ликсутов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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