Благоустройство столичного парка "Яуза" выполнено примерно на 90%

В Москве продолжают благоустраивать один из самых протяженных и живописных парков – "Яуза". Работы уже завершены примерно на 90%.

В этом году начали облагораживать несколько участков. Например, вдоль Сухонской улицы привели в порядок дорожки для прогулок и бега. А когда работы в парке завершатся полностью, там можно будет пробежать марафон в 42 километра.

Как проходит обустройство в данный момент? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.