Более 60 тыс пожарных гидрантов прошли осеннюю проверку в столице

Более 60 тысяч пожарных гидрантов прошли осеннюю проверку в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе комплекса городского хозяйства столицы.

Такие сезонные проверки специалисты Мосводоканала совместно с московскими спасателями проводят дважды в год. В первую очередь смотрят расположение конструкции – гидрант должен находиться на определенном уровне от поверхности земли.

После следует функциональная проверка – специалисты открывают вентиль и спускают воду. Мощная струя означает, что гидрант в исправном состоянии. На водоснабжение жителей проверочные работы никак не влияют.

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