Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту

Новости

13:45

Город

В Москве начнут строительство еще одного участка МСД до конца года – Бочкарев

В Москве начнут строительство еще одного участка МСД до конца года – Бочкарев

Новости часа: завершение реставрации памятника Минину и Пожарскому на Красной площади

В Москве завершили комплексную реставрацию памятника Минину и Пожарскому

"Мой район. Обратная связь": в тоннеле Троицкого путепровода смонтировали панно

"Мой район. Обратная связь": 11 игровых зон для детей обновили в Солнцеве

"Мой район. Обратная связь": благоустройство сквера "Знаки зодиака" в Бабушкинском районе

"Мой район. Обратная связь": новый историко-мемориальный парк открылся в ТиНАО

"Мой район. Обратная связь": благоустройство площади перед культурным центром "Моссовет"

Основные работы по благоустройству детского парка "Фили" завершены

На Красной площади завершили реставрацию памятника Минину и Пожарскому

В столице до конца года начнут строительство еще одного участка Московского скоростного диаметра, он продублирует Каспийскую улицу от Павелецкого направления МЖД до Кантемировской улицы. Об этом рассказал заместитель мэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, в данный момент заканчивается проектирование. На этом направлении построят почти 7,5 километра дороги. Ее планируют включить в общегородскую транспортную сеть. В проекте – шесть путепроводов, один тоннель и мост. Они войдут в южный участок МСД.

Он соединит шоссе Энтузиастов, ТТК, Рязанский и Волгоградский проспекты, а также улицу Подольских Курсантов и еще несколько крупных улиц и шоссе. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
городстроительстводорогивидеоЕлизавета ЯкушеваИван Евдокимов
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика