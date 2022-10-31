В Москве начнут строительство еще одного участка МСД до конца года – Бочкарев

В столице до конца года начнут строительство еще одного участка Московского скоростного диаметра, он продублирует Каспийскую улицу от Павелецкого направления МЖД до Кантемировской улицы. Об этом рассказал заместитель мэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, в данный момент заканчивается проектирование. На этом направлении построят почти 7,5 километра дороги. Ее планируют включить в общегородскую транспортную сеть. В проекте – шесть путепроводов, один тоннель и мост. Они войдут в южный участок МСД.

Он соединит шоссе Энтузиастов, ТТК, Рязанский и Волгоградский проспекты, а также улицу Подольских Курсантов и еще несколько крупных улиц и шоссе. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.