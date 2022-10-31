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Экономика

Новости часа: завершение реставрации памятника Минину и Пожарскому на Красной площади

Новости часа: завершение реставрации памятника Минину и Пожарскому на Красной площади

В Москве завершили комплексную реставрацию памятника Минину и Пожарскому

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Основные работы по благоустройству детского парка "Фили" завершены

На Красной площади завершили реставрацию памятника Минину и Пожарскому

Новости часа: снегопад в Москве привел к заторам и задержкам авиарейсов

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Специалисты завершили реставрацию памятника Минину и Пожарскому на Красной площади. Об этом сообщили в Минкульте РФ.

Темпы инфляции в России ниже целевых значений. Об этом заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников.

Японский производитель шин Bridgestone начал продажу бизнеса в России. Такую информацию предоставила пресс-служба компании.

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