13:00Экономика
Новости часа: завершение реставрации памятника Минину и Пожарскому на Красной площади
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Специалисты завершили реставрацию памятника Минину и Пожарскому на Красной площади. Об этом сообщили в Минкульте РФ.
Темпы инфляции в России ниже целевых значений. Об этом заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников.
Японский производитель шин Bridgestone начал продажу бизнеса в России. Такую информацию предоставила пресс-служба компании.