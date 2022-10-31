В Москве завершили комплексную реставрацию памятника Минину и Пожарскому

Комплексная реставрация памятника Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому на Красной площади завершена. Специалисты устранили все дефекты и восстановили наушину шлема, утраченную в начале 2000-х годов.

Как сообщил генеральный директор реставрационной мастерской "Наследие" Юрий Щедров, над восстановлением исторического облика памятника работали боле 50 специалистов из различных областей. В процесс реставрации памятника было вложено 47,5 миллиона рублей.

Что еще было сделано? И как теперь выглядит обновленная скульптура? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.