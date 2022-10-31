"Утро": специалисты ЦОДД оценили трафик на столичных дорогах в 3 балла

Специалисты ЦОДД оценили трафик на столичных дорогах в 3 балла. На 61-м километре МКАД по внутренней стороне парализовано движение автомобилей. Произошло столкновение больше пяти автомобилей, в результате перекрыто больше 50% проезжей части.

На 68-м километре МКАД, по внешней стороне в правом ряду, произошло столкновение грузовых автомобилей. На месте работают экипаж ДПС и эвакуаторы. Подробнее – в программе телеканала Москва 24.