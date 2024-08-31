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31 августа, 18:41

M24.RU

Московский медиафестиваль прошел на ВДНХ

Московский медиафестиваль прошел на ВДНХ

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31 августа на площади Промышленности на ВДНХ прошел Московский медиафестиваль при поддержке столичного департамента СМИ и рекламы. Ведущая проекта Москва онлайн Татьяна Сальникова посетила мероприятие и пообщалась с участниками, в том числе с ведущим Москвы 24 Станиславом Куликом.

В программе фестиваля были запланированы встречи с топ-менеджерами, креативными продюсерами, журналистами и популярными блогерами, а также интеллектуальные игры и мастер-классы.
городфестивалиМосква онлайнТатьяна Сальниковавидео
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