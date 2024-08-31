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31 августа, 13:15

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Более 1,5 миллиона учащихся и воспитанников примут московские школы

Более 1,5 миллиона учащихся и воспитанников примут московские школы

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Более полутора миллиона учащихся и воспитанников примут московские школы, детские сады и колледжи в новом учебном году, сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Среди них 100 тысяч первоклассников и 44 тысячи первокурсников колледжей. Всего же сентябре в столице откроется 31 новое учебное заведение, а до конца года юных москвичей примут еще девять учреждений. В этом году в столице запустили программу реконструкции школ.

По словам Анастасии Раковой, среди выпускников 9-10-х классов растет интерес к среднему профессиональному образованию. Чтобы удовлетворить возросший спрос, количество бюджетных мест в колледжах Москвы для них увеличили в два раза – с 18 до 36 тысяч.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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