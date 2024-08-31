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31 августа, 09:30

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Посетители ярмарок выходного дня примут участие в благотворительной акции "Подари яблоко!"

Посетители ярмарок выходного дня примут участие в благотворительной акции "Подари яблоко!"

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Посетители ярмарок выходного дня примут участие в благотворительной акции "Подари яблоко!". Горожане могут купить фермерские яблоки, которые отправят в московские центры поддержки и развития семьи.

Чтобы принять участие, нужно купить любое количество фруктов, а затем передать их администратору площадки или сложить в специальную корзину. Сделать это можно до конца выходных на 10 ярмарках. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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