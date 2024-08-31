Форум-фестиваль "Москва 2030" подготовил для гостей насыщенную программу в выходные

Форум-фестиваль "Территория будущего. Москва 2030" подготовил для гостей насыщенную программу на выходные. В Экспоцентре расскажут о передовых технологиях, которые можно использовать для нужд города.

На лекции в малом амфитеатре парка "Зарядье" гостям расскажут о том, как искусственный интеллект помогает улучшать городскую среду. Для любителей спорта подготовили стретчинг-тренировку в "Лужниках".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

