Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру четверга

Реставрация во дворце пионеров на Воробьевых горах завершена. Памятнику архитектуры вернули исторический облик и полностью обновили внутри.

Родители московских школьников с первого сентября будут регулярно получать персональные отчеты об успеваемости детей. Об этом рассказала заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

В московские школы 1 сентября отправятся 120 тысяч первоклассников. Впервые учеников примут 27 образовательных зданий, в их числе детские сады. До конца года в городе откроют еще 22 новых учебных заведения, где сейчас заканчивают работы

В Москве после капитального ремонта открылись еще 14 поликлиник. По информации Сергея Собянина, они обслуживают в общей сложности более 415 тысяч детей и взрослых и работают по новому московскому стандарту.

Стоимость проезда на речных электросудах 1 сентября станет фиксированной и составит 150 рублей вне зависимости от дня недели. Об этом сообщили на портале мэра и правительства столицы.

Глава Минобороны Британии Бен Уоллес подал в отставку. Ранее в интервью Times Уоллес заявил, что хочет вернуться к обычной жизни и работать в баре.

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