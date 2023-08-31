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31 августа, 20:00

Общество

Новости часа: пять крупных транспортных проектов запустят в Москве до конца года

Новости часа: пять крупных транспортных проектов запустят в Москве до конца года

Заторы на дорогах Москвы достигли 8 баллов вечером 31 августа

Собянин заявил о скором окончании строительства Северного дублера Кутузовского проспекта

Собянин объявил об открытии еще 14 обновленных городских поликлиник

"Жизнь в большом городе": ветеринарная Москва

ЦОДД сообщил, что число машин в столице может вырасти на 7% к середине сентября

Москвичам рассказали об активностях и мероприятиях на МУФ-2023

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Новости часа: в обновленном Дворце пионеров на Воробьевых горах откроют технопарк

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Еще пять крупных транспортных проектов запустят в Москве до конца 2023 года. Об этом заявил Депстрой.

Инвесторы в Москве с начала года начали строительство более 50 соцобъектов. Об этом рассказал заммэра Андрей Бочкарев.

Планета Земля пережила самые жаркие июнь и июль за всю историю метеонаблюдений. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

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