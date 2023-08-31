Новости часа: пять крупных транспортных проектов запустят в Москве до конца года

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Еще пять крупных транспортных проектов запустят в Москве до конца 2023 года. Об этом заявил Депстрой.

Инвесторы в Москве с начала года начали строительство более 50 соцобъектов. Об этом рассказал заммэра Андрей Бочкарев.

Планета Земля пережила самые жаркие июнь и июль за всю историю метеонаблюдений. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.