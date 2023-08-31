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31 августа, 13:30

Город

Голосование за лучшую площадку для собак началось на портале "Активный гражданин"

Голосование за лучшую площадку для собак началось на портале "Активный гражданин"

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На портале "Активный гражданин" началось голосование, посвященное проекту "Питомцы в Москве". Жителям предлагают оценить современные площадки для прогулок с собаками, рассказала заммэра Наталья Сергунина.

Первые площадки открылись в 2021 году, а прошлым летом к ним добавилось еще 29. Каждое пространство оборудовано современными тренажерами для занятий с собаками. Участники голосования могут поставить свою оценку, а также внести предложения по улучшению площадок.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: "Мой район"
городвидеоЕвгения Мирошкина
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